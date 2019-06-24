Son Dakika Haberleri: Peru Güvenlik Bakanı hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Peru Güvenlik Bakanı hayatını kaybetti

53 dakika önce

BUENOS Peru Güvenlik Bakanı Jose Huerta, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Peru Güvenlik Bakanı hayatını kaybetti, System.String[]
BUENOS Peru Güvenlik Bakanı Jose Huerta, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
Peru basınında çıkan habere göre, Bakan Huerta, bazı askeri üsleri ziyaret etmek üzere geldiği Ekvador sınırı yakınındaki Peru Amazonları'nda bulunan Santa Maria de Nieva şehrinde, helikopterden inmek üzereyken kalp krizi geçirdi.
Huerta, Santa Maria de Nieva Sağlık Merkezine sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından, "Güvenlik Bakanı Jose Huerta'nın ölümüne derin bir şekilde üzüldüm. Bu acı ve üzücü bir haber. Ailesine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.
Huerta, 2018 yılının nisan ayında Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:09 Kaynak: AA
Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 21:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peru Güvenlik Bakanı hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]