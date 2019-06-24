Peru Güvenlik Bakanı hayatını kaybetti
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BUENOS Peru Güvenlik Bakanı Jose Huerta, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
BUENOS Peru Güvenlik Bakanı Jose Huerta, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:09 Kaynak: AA
Peru basınında çıkan habere göre, Bakan Huerta, bazı askeri üsleri ziyaret etmek üzere geldiği Ekvador sınırı yakınındaki Peru Amazonları'nda bulunan Santa Maria de Nieva şehrinde, helikopterden inmek üzereyken kalp krizi geçirdi.
Huerta, Santa Maria de Nieva Sağlık Merkezine sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından, "Güvenlik Bakanı Jose Huerta'nın ölümüne derin bir şekilde üzüldüm. Bu acı ve üzücü bir haber. Ailesine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.
Huerta, 2018 yılının nisan ayında Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamıştı.
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