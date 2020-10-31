Peru İslam Birliği'nden İzmir'deki deprem için taziye mesajı - Son Dakika

BUENOS Peru İslam Birliği, İzmir'de dün meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralananların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Peru İslam Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler ve depremin verdiği zarar nedeniyle duyulan üzüntü paylaşıldı.

Açıklamada, "Peru'daki Müslüman toplumu, Türkiye'deki kardeşlerimiz için dua edip, yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini, kurbanların ailelerine sabır ve teselli vermesini yüce Allah'tan niyaz eder." ifadelerine yer verildi.