Peru'nun geçici Cumhurbaşkanı Merino istifa etti

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu görevinden alınması nedeniyle başlayan protestoların ardından geçici Cumhurbaşkanı olan Manuel Merino, istifa ettiğini açıkladı.

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu görevinden alınması nedeniyle başlayan protestoların ardından geçici Cumhurbaşkanı olan Manuel Merino, istifa ettiğini duyurdu. Ülkede, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu görevinden alınması nedeniyle başlayan protestolarda 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima'daki tarihi San Martin Meydanı'nda ve Abancay Caddesi'nde yürüyüşe geçen binlerce Vizcarra yanlısına polisin müdahalesi sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralananların içerisinde 4 gazeteci de bulunuyordu.