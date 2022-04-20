Peru'nun Washington Büyükelçiliği resmi konutunda silahlı saldırı - Son Dakika
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Peru'nun Washington Büyükelçiliği resmi konutunda silahlı saldırı

20.04.2022 16:35
Peru'nun Washington Büyükelçiliği resmi konutunda silahlı saldırı

Washington polisi, Peru'nun Washington Büyükelçisi'nin resmi konutunda silahlı saldırı olduğunu ve Gizli Servis'in olayı soruşturduğunu bildirdi.

Washington polisi, Peru'nun Washington Büyükelçisi'nin resmi konutunda silahlı saldırı olduğunu ve Gizli Servis'in olayı soruşturduğunu bildirdi.

Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Peru'nun Washington Büyükelçiliğinin kentin Forest Hills Mahallesi'ndeki resmi konutunda silahlı saldırı olduğuna dair ihbar alındığı belirtildi.

Olayı Gizli Servis'in soruşturduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin detay paylaşılmadı.

Amerikan Gizli Servisi ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'nun Washington Büyükelçiliği resmi konutunda silahlı saldırı - Son Dakika


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