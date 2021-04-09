Peru ve Ekvador, Kovid-19 salgınının artan etkisi altında kritik seçimlere gidiyor - Son Dakika

Güney Amerika ülkeleri Peru ve Ekvador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artan etkisi altında seçime gitmeye hazırlanıyor.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin birinci turu ile Kongre seçimleri, Ekvador'da ise 7 Şubat'ta ilk turu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 11 Nisan Pazar yapılacak.

Kovid-19 vakalarının son haftalarda yeniden artışa geçtiği iki ülke, kritik seçim sürecinde tedirginlik yaşıyor.

Peru'daki devlet başkanlığı krizi

Bugüne dek 1 milyon 617 bin 864 vakanın görüldüğü, 53 bin 978 kişinin hayatını kaybettiği Peru'da 18 adayın yarışacağı başkanlık seçimlerinin ilk turu ile 130 sandalyeli, tek kamaralı Kongrenin üyelerinin belirleneceği parlamento seçimleri aynı gün yapılacak.

Ülke, Kasım 2020'de Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, eyalet valisiyken bir inşaat şirketinden rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevinden azledilmesinin ardından siyasi krize girmişti.

Vizcarra'nın yerine Kongre Başkanı Manuel Merino gelmiş, fakat o protestoların ardından görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Pazar yapılacak seçimi kazanabilmek için adaylardan birinin yüzde 50 oya ulaşması gerekiyor. Ancak 18 adayın yarıştığı seçimde, anketlerde en önde görünen adayın oyunun dahi yüzde 15 civarında olduğu görülüyor.

Seçimin iki ay sonra yapılacak ikinci tura kalacağı öngörülüyor.

Peru'da günlük vaka sayısı 1 Nisan'da 12 bin 916'ya çıkarak, "salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye" ulaştı. Son 1 haftanın günlük ortalama vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı.

Ülkede 7 Nisan'da kaydedilen Kovid-19 kaynaklı 314 ölüm, "bugüne dek bir günde görülen en fazla can kaybı" oldu. Günlük ortalama can kaybı, son bir haftada 260'a çıktı.

Ekvador'da ekonomik darboğaz

Salgının sürecinde 341 bin 619 Kovid-19 vakasının görüldüğü, 17 bin 715 kişinin yaşamını yitirdiği Ekvador'da ekonomi adeta felç durumda.

2020'de salgın nedeniyle ilan edilen karantina sürecinde işletmelerin yüzde 70'i kapılarını kapatmak zorunda kalırken, ülkede işsizlik yüzde 68'e çıkmıştı.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, ikinci dönem için aday olmazken, 7 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı ilk tur seçiminde merkez sol koalisyonu adayı Andres Arauz ve merkez sağ koalisyonu adayı Guillerme Lasso, en fazla oyu alarak ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.