Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 9 bin 504'e, Kolombiya'da ise 3 bin 223'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 9 bin 504'e, Kolombiya'da ise 3 bin 223'e yükseldi.

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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 504'e çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 946 artışla 282 bin 365'e ulaştı.

Salgından iyileşenlerin sayısı toplam 171 bin 159 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 3 bin 223'e çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 274 artarak 95 bin 43'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 1674 artarak kayıtlara, 39 bin 954 olarak geçti.

Güney Amerika, Kolombiya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika Dünya

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