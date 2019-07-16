Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı
3 saat önce
İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı
İspanya
'nın Barselona
kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı.
Bogota-Barselona seferini yapan uçakla kente gelen adamı normalden büyük duran peruğu ve şüpheli hareketleri ele verdi. Polis
tarafından durdurulan adamın peruğunun altında 30 bin euro değerinde kokain bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:52
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