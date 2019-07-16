Son Dakika Haberleri: Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı
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Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı

3 saat önce

İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı

Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı, System.String[]
İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı.

Bogota-Barselona seferini yapan uçakla kente gelen adamı normalden büyük duran peruğu ve şüpheli hareketleri ele verdi. Polis tarafından durdurulan adamın peruğunun altında 30 bin euro değerinde kokain bulundu.
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Barselona, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:52 
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