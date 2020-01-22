Peruğuna bakım yaptırırken yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peruğuna bakım yaptırırken yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Peruğuna bakım yaptırırken yakalanan hırsız tutuklandı

6 saat önce

Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Peruğuna bakım yaptırırken yakalanan hırsız tutuklandı, System.String[]

Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son 2 yılda belirli dönemlerde Kütahya'da gerçekleşen hırsızlık olaylarını incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, tanık ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan şüphelinin aynı kişi olduğunu ve peruk kullandığını belirledi.

Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı.

Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı.

Polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için emniyete götürüldü.

Parmak izleri alınan şüphelinin, 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu Zelkif B. (52) olduğu belirlendi. Zanlının işlediği hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada hırsızlık yaptığı evlerden çaldığı ve üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikler, suç işlerken kullandığı eşyalar ve fosforlu işçi yeleği ile dün Ziraat Mahallesi'ndeki evden çalındığı değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir, Kütahya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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