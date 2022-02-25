Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı - Son Dakika
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Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı

25.02.2022 10:19
Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı

Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan ve sürekli kılık değiştiren şüpheli, peruklu halde yakalandı.

Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan ve sürekli kılık değiştiren şüpheli, peruklu halde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve yakalandığı sırada kafasında peruk olduğu bildirildi. - ANTALYA

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Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı - Son Dakika


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