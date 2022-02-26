Peruklu dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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Peruklu dolandırıcı tutuklandı

26.02.2022 21:33
Peruklu dolandırıcı tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan, sürekli kılık değiştiren ve peruklu şekilde yakalanan şahıs tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan, sürekli kılık değiştiren ve peruklu şekilde yakalanan şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve yakalandığı sırada kafasında peruk olduğu bildirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Peruklu dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika


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