Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı - Son Dakika
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Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı

6 saat önce

Kütahya ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı, System.String[]

Kütahya ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 2 yıldaki belirli dönemlerde Kütahya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, tanık ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan zanlının aynı şahıs olduğunu ve peruk kullandığını belirledi. Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık suçu işlediği de tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı. Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliye yakaladı.


Polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izleri alınan şüphelinin, 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu 52 yaşındaki Z.B. olduğu belirlendi.


Zanlının kullandığı eşyalar ve fosforlu işçi yeleği ile Kütahya Ziraat Mahallesi'ndeki evden çalındığı değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira bulundu. Şüpheli Z.B.'nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.


Z.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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