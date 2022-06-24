Son dakika... Peruklu hırsız kamera kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Peruklu hırsız kamera kayıtlarıyla yakalandı

24.06.2022 10:08
Son dakika... Peruklu hırsız kamera kayıtlarıyla yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'de 3 ayrı evden hırsızlık yapan şüphelinin, kimliğini gizlemek için peruk taktığı tespit edildi.

ŞİŞLİ'de 3 ayrı evden hırsızlık yapan şüphelinin, kimliğini gizlemek için peruk taktığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin bir mezarlığa girip peruk taktığı, hırsızlıktan sonra da yine aynı yerde çıkardığı anlaşıldı. Polis, görüntülerden kimliğini belirlediği İ.A. isimli şüpheliyi, gözaltına aldı.

Şişli'de Halide Edip Adıvar ve Kaptanpaşa Mahalleleri'nde 3 evi farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüphelinin, kimliğini gizlemek için peruk taktığı ortaya çıktı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelisinin bir mezarlığa girerken ve çıkarken saçında değişik olduğunu fark etti.

MEZARLIKTA PERUK DEĞİŞTİRDİ Görüntüleri daha detaylı inceleyen polis, görüntülerde İ.A.'nın mezarlığın çitlerinden atlayarak içeri ve peruğunu değiştirdiği görüldü. Yapılan çalışmayla İ.A. olduğu belirlenen şüphelinin, peruk dışında cerrahi eldiven ve maske de kullandığı da belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, girdiği evlerden toplam 40 bin TL değerinde mücevher ile bin lira para çaldığı ortaya çıktı. İ.A.'nın daha önce de Sarıyer ilçesinde 3 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Peruklu hırsız kamera kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika

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