Peruklu kalpazanı vatandaş yakalayıp darp etti - Son Dakika
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Peruklu kalpazanı vatandaş yakalayıp darp etti

6 saat önce

Adana'da hayvan alırken sahte 10 bin dolar verip, 5 bin lira da Türk lirası alan ve tanınmamak için peruk kullanan bir kişi vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi.

Peruklu kalpazanı vatandaş yakalayıp darp etti, System.String[]

Adana'da hayvan alırken sahte 10 bin dolar verip, 5 bin lira da Türk lirası alan ve tanınmamak için peruk kullanan bir kişi vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılık yapan Ahmet Akın'ın yanına gelen ve kendisini Mecit olarak tanıtan bir kişi 7 büyükbaş hayvan almak istediğini söyledi. Ahmet Akın ile pazarlık yapan şahıs 7 büyükbaş hayvan için 10 bin dolar vermeyi kabul etti. Zanlı, Türk parası olmadığından nakliye için 5 bin lira istedi. Bunun üzerine hayvan satıcısı da zanlıya 5 bin lira para verdi. Ancak Ahmet Akın zanlıdan şüphelenip kardeşine onu takip etmesini istedi. Akın kendisi de döviz bürosuna doları bozdurmaya gitti. Bu arada kardeşi zanlıyı takibe devam etti. Akın döviz bürosunda dolarların sahte olduğunu öğrenince zanlıyı yakalamasını paranın sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine kardeşi kırmızı ışıkta zanlıyı yakalayıp paraların sahte olduğunu söyledi. Ancak zanlı kaçmaya çalışınca onu yakalayıp darp etti.


Peruk düştü


Bu arada, darp sırasında zanlının kullandığı peruk düştü. Zanlının daha önce de dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu, tanınmamak için peruk kullandığı öğrenildi. Hayvan satıcıları daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğine haber verdi. Olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına aldı. Gerçek isminin Vedat T. olduğu öğrenilen zanlı suçlamaları kabul etmedi ancak hayvanları satın alırken görüntüleri ortaya çıktı. Hayvan satıcısı Akın ise ifadesinde şahsın 7 büyükbaş hayvanını almaya geldiğini 10 bin dolar verdiğini, kendisinden de 5 bin lira nakliye parası aldığını belirterek, "Ben de şüphelenip kardeşime takip ettirdim. Şüphemde haklı çıktım dolarlar sahte çıktı" dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, zanlının üzerinden 5 bin 183 lira para çıktı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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