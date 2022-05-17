Perulu aktör bu kez de Brüksel'de ağaç ile "evlendi" - Son Dakika
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Perulu aktör bu kez de Brüksel'de ağaç ile "evlendi"

17.05.2022 13:43
Perulu aktör bu kez de Brüksel'de ağaç ile "evlendi"

Perulu bir aktör, ormanların yok olmasına ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için Belçika'da bir ağaç ile evlendi.

Perulu bir aktör, ormanların yok olmasına ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için Belçika'da bir ağaç ile evlendi.

Başkent Brüksel'de bulunan bir parktaki ağaçla evlenen aktör ve aktivist Richard Torres, düzenlediği evlilik töreninde Peru'nun adetlerini uyguladı. Torres, törene pirinç, çeşitli meyveler, çiçekler, hatta bir yüzük getirdi, ayrıca ağaca gelinliği andıran beyaz bir kumaş astı.

Evlilik töreninden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Torres, ağaçla evlenmesini tabiatın korunması için yaptığı eğlenceli ve sembolik bir eylem olarak değerlendirdi.

Torres, "Yardım istemek için Belçikalı bir ağaçla evlendim. Biz insanlar dünyada tabiatı tahrip ediyoruz. Acilen ağaçlarımızı kurtarmak zorundayız. Yeryüzündeki tüm kadın, erkek ve çocuklardan talebim ağaç dikmeleri. Dünya bizim tek evimiz ve şu anda büyük tehlike altında." dedi.

Daha önce de Meksika, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Küba gibi ülkelerde "ağaçlarla evlenen" Torres, 2013'ten bu yana ormanların tahrip edilmesi, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi çevre sorunlarına dikkati çekmek için çalışıyor.

Torres, Avrupa ülkelerinde "evliliklerini sürdürmek", Brüksel'den sonra Paris, Berlin ve Floransa gibi kentlere giderek benzer eylemler yapmak istiyor.

Peru'daki "Dünyanın Yeşil Kalpleri" isimli bir sivil toplum kuruluşunu da yöneten Torres, dünyanın çeşitli kentlerinde 100 evlilik töreni düzenleyerek Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor.

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Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Evlilik, Peru, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perulu aktör bu kez de Brüksel'de ağaç ile 'evlendi' - Son Dakika


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