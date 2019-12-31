Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı - Son Dakika Dünya

Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı

6 saat önce

42 yaşındaki felçli hasta Ana Estrada, ötanaziyi yasa dışı kabul eden Peru’da, yasa değişikliği için tekerlekli sandalyesinde kampanya yürütüyor.

Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı, System.String[]

Ölümcül hastalığı nedeniyle neredeyse tamamen felç olan 42 yaşındaki Perulu Ana Estrada, kendi vücudunda mahkum olduğunu söyleyerek, hayatına son vermek için yetkililerden izin bekliyor.


Estrada, tıbbi intihar olarak da anılan ötanazinin yasak oldu Peru'da yasa değişikliği için tekerlekli sandalyesinde kampanya yürütüyor. 14 yaşındayken kas dokusunda iltihap üreten ve tedavisi olmayan Polimiyozit teşhisi konulan Estrada, 20 yaşına geldiğinde yürüyemeyecek kadar zayıftı ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Hastalığına rağmen Peru Papalık Katolik Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Estrada bir süre terapist olarak çalıştı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:49 
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