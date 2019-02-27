Son Dakika Haberleri: Pervari'de Eğitime Kar Engeli

Pervari'de Eğitime Kar Engeli

16 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Pervari'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçe genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

İlçede kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 11 köyde yol açma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:32 Kaynak: AA

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