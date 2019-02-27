Pervari'de Eğitime Kar Engeli
16 dakika önce
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Siirt
'in Pervari
ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçe genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
İlçede kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 11 köyde yol açma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:32 Kaynak: AA
Kar Yağışı Yurdu Terk Etmiyor! İstanbul'a Yeniden Karla Karışık Yağmur Geliyor
Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım
Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans