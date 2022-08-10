Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

10.08.2022 19:38
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Pervari'de piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 61 gündür sürüyor.

Pervari'de piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 61 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları, Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından yürütülüyor.

Müküs Köprüsü'nden Çetin Baraj Gölü'ne kadar sürdürülen çalışmalarda su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Pervari, Güneş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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