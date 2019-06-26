Son Dakika Haberleri: Pervari'de, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi
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Pervari'de, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi

1 saat önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Pervari'de, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi, System.String[]
SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Kurt Kapanı 2019-23' adı verilen operasyon sırasında Çemikari Yaylası'ndaki Belmareş Gölü yolu üzerinde teröristler tarafından tuzaklanan mayın tespit edildi. Mayın, bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından kontrollü olarak imha edildi.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:28 Kaynak: DHA
Siirt, Pervari, PKK, Güncel
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