Pervari'de, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi
1 saat önce
SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:28 Kaynak: DHA
SİİRT'in Pervari
ilçesinde PKK
'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Kurt Kapanı 2019-23' adı verilen operasyon sırasında Çemikari Yaylası'ndaki Belmareş Gölü yolu üzerinde teröristler tarafından tuzaklanan mayın tespit edildi. Mayın, bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından kontrollü olarak imha edildi.
- Siirt
Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor
Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı