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Pervari'de 'Sürü' için özel gösterim

6 saat önce

35 yıl önce yaşamını yitiren Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan, Tarık Akan ve Şerif Sezer'in rol aldığı "Sürü", çekildiği yer olan Pervari ilçesinde yeniden izlendi.

Pervari'de 'Sürü' için özel gösterim, System.String[]

35 yıl önce yaşamını yitiren Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan, Tarık Akan ve Şerif Sezer'in rol aldığı "Sürü", çekildiği yer olan Pervari ilçesinde yeniden izlendi. Etkinliğe Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in yanı sıra oyunculardan Levent İnanır da katıldı.

Yılmaz Güney, Şerif Sezer, Tarık Akan, Pervari, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37 
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