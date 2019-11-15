Pervari'de 'Sürü' için özel gösterim
6 saat önce
35 yıl önce yaşamını yitiren Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan, Tarık Akan ve Şerif Sezer'in rol aldığı "Sürü", çekildiği yer olan Pervari ilçesinde yeniden izlendi.
35 yıl önce yaşamını yitiren Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan, Tarık Akan ve Şerif Sezer'in rol aldığı "Sürü", çekildiği yer olan Pervari ilçesinde yeniden izlendi. Etkinliğe Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in yanı sıra oyunculardan Levent İnanır da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37
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