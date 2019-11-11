Son Dakika Haberleri: Pervari'de tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi
Son Dakika Güncel Pervari'de tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi

Pervari'de tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde tarım sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Pervari'de tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde tarım sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda Pervari Balı'nın kalitesinin artırılması ve markalaşması için projelere ağırlık verilmesini istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da "Değerlendirme toplantısının Pervari tarım ve hayvancılığının gelişimine katkıda bulunacağını temenni ediyorum. Bu toplantıları diğer İlçelerimizde de yapmayı hedefliyoruz. Bu şekilde tarım sektöründe yapılanları ve yapılması gerekenleri tartışacağız." dedi.


Toplantıya bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak Ambulansı görüp olay yerine koşunca, yakınlarının cansız bedeniyle karşılaştılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pervari'de tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]