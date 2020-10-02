Siirt'in Pervari ilçesinde uzaktan eğitimin altyapısını oluşturmaya yönelik başlatılan "Uzaktan Eğitim Seferberliği" kapsamında 557 öğretmen ev ev gezerek 8 bin 706 öğrenciye ulaştı.
Pervari Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışmayla öğretmenler bir günde ilçe merkezi ve 38 köydeki evleri ziyaret etti.
Öğretmenler 2 bin 604 hanede 8 bin 706 öğrenciyle yüz yüzü görüştü.
Öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanı olup olmadığını evlerinde gözlemleyen öğretmenler, salgının başlamasından bu yana yaklaşık 7 aydır uzak kaldıkları öğrencileriyle de hasret giderdi.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), telafi eğitim ve salgın hakkında velileri de bilgilendiren eğitimciler, evlerde televizyon, bilgisayar, tablet gibi araçların olup olmadığı tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pervari'de uzaktan eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika