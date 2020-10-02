Pervari'de uzaktan eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde uzaktan eğitimin altyapısını oluşturmaya yönelik başlatılan "Uzaktan Eğitim Seferberliği" kapsamında 557 öğretmen ev ev gezerek 8 bin 706 öğrenciye ulaştı.

Pervari Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışmayla öğretmenler bir günde ilçe merkezi ve 38 köydeki evleri ziyaret etti.

Öğretmenler 2 bin 604 hanede 8 bin 706 öğrenciyle yüz yüzü görüştü.

Öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanı olup olmadığını evlerinde gözlemleyen öğretmenler, salgının başlamasından bu yana yaklaşık 7 aydır uzak kaldıkları öğrencileriyle de hasret giderdi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), telafi eğitim ve salgın hakkında velileri de bilgilendiren eğitimciler, evlerde televizyon, bilgisayar, tablet gibi araçların olup olmadığı tespit etti.