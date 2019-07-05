Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama 2 asker yaralı
1 saat önce
SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
SİİRT'in Pervari
ilçesi kırsalında, PKK
'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, araçtaki askerlerden 2'si, hafif yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt
3'üncü Komando
Tugayı'na getirilip, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlayıcı yerleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
- Siirt
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