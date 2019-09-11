Son Dakika Haberleri: Pervari'nin köylerine parke taşı döşeniyor
Son Dakika Güncel Haber

Pervari'nin köylerine parke taşı döşeniyor

28 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde köylere parke taşı döşeniyor.

Pervari'nin köylerine parke taşı döşeniyor, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde köylere parke taşı döşeniyor.

Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında sarp ve dağlık alanda araçların geçemediği köylerin dar sokaklarına parke taşı döşediklerini söyledi.

Narsuyu Köyü Muhtarı Metin Uluhatun ise çalışma sayesinde kış aylarından çamurdan, yaz aylarında tozdan kurtulduklarını söyledi.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti
30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pervari'nin köylerine parke taşı döşeniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]