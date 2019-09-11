Pervari'nin köylerine parke taşı döşeniyor
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Siirt'in Pervari ilçesinde köylere parke taşı döşeniyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesinde köylere parke taşı döşeniyor.
Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında sarp ve dağlık alanda araçların geçemediği köylerin dar sokaklarına parke taşı döşediklerini söyledi.
Narsuyu Köyü Muhtarı Metin Uluhatun ise çalışma sayesinde kış aylarından çamurdan, yaz aylarında tozdan kurtulduklarını söyledi.
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