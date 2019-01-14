Pervaza Sıkışan Kedinin Yardımına İtfaiye Yetişti
20 dakika önce
Adana'da başı kapı pervazına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana
'da başı kapı pervazına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova
ilçesi Turgut Özal
Bulvarı'nda bir apartmanın birinci katındaki balkonun kapısının pervazındaki deliğe kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, 5 dakikalık uğraş sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye
eri, korkan kediyi severek sakinleştirdi. Daha sonra kedi doğal yaşamına bırakıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
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