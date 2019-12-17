Pervez Müşerref'in avukatı: "Adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle verildi" - Son Dakika
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Pervez Müşerref'in avukatı: "Adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle verildi"

6 saat önce

Vatana ihanet suçundan idama mahkum edilen eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in avukatı Salman Safdar, "Müşerref adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle alındı.

Pervez Müşerref'in avukatı:

Vatana ihanet suçundan idama mahkum edilen eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in avukatı Salman Safdar, "Müşerref adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle alındı." dedi.

Müşerref'in avukatı Safdar, eski Cumhurbaşkanının tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde basın toplantısı düzenledi.

Safdar, mahkemenin Müşerref'le ilgili kararını, "eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun asılmasından bile kötü" olarak değerlendirdi ve yargılamada birçok yanlış yapıldığını söyledi.

Mahkemenin taraflara eşit davranmadığının altını çizen Safdar, "Müşerref'e kendini savunması için yeterli fırsat sunulmadı. 77 yaşındaki eski bir cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılandı ve dinlenmedi bile." ifadesini kullandı.

Safdar, hükümetin, dönemin başbakanı ile anayasa mahkemesi başkanının da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılması talebinin mahkemece kabul edilmediğini hatırlatarak, "Müşerref adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle alındı. Duyduğumuzda şok olduk. Müşerref, bu kararı hukukçu ve danışmanlarıyla detaylı bir şekilde inceleyecek." diye konuştu.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava bugün sonuçlandı ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

Pervez Müşerref, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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