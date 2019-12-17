Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Pakistan'da darbeyle iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, İslamabad'da kurulan bir özel yetkili mahkeme tarafından vatana ihanetten idam cezası verildi.

Pakistan'da darbeyle iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkına idam cezası verildi.

Başkent İslamabad'da kurulan mahkemenin üç yargıcı da, Müşerref'i vatana ihanetten suçlu buldu ve oybirliğiyle eski generalin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Müşerref 1999 yılında askeri darbe ile iktidara gelmiş ve 2001 - 2008 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşıyor. 2016 yılında sağlık sorunları yaşamış ve eski Cumhurbaşkanına tedavisine devam edebilmesi için yurtdışına çıkış izni verilmişti.

Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı
Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:50 
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Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası
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