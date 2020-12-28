Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur - Son Dakika
BBC

Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur

28.12.2020 14:42
Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur, System.String[]

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, dokuz yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Roboski köyünde 19'u çocuk 34 kişinin F-16'larla bombalanarak öldürülmesi sonrası başlatılan yargı süreçlerinin suçluları ortaya çıkaramamasında partisinin de hatası ve ihmali olduğunu söyledi.

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski (Ortasu) köyünden Irak'a geçen bir grup kaçakçı, PKK'lı zannedilerek, F-16 savaş uçakları tarafından vurulmuş, olayda 19'u çocuk 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Roboski'de hayatını kaybedenler için bu yıl da köyde bir anma programı yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan ve milletvekillerinin de katıldığı anmaya koronavirüs pandemisi tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı, son sekiz yılda Roboski davasında yaşanan gelişmelere ilişkin Şırnak Barosu ve HDP'nin hukuk komisyonunu da eleştiren bir açıklama yaptı.

Roboski Davası'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) kabul edilmemiş olmasında Şırnak Barosu'nu sorumluğunun bulunduğunu söyleyen Buldan, süreci takip etmediği için HDP Hukuk Komisyonu'nu eleştirdi.

"Şırnak Barosu'nun bu konuda büyük eksiklikler yaptığı ortadadır, bir an önce o dönem Şırnak Barosu'nda yetkili olanların açığa çıkarılması tarihi bir sorumluluktur. HDP'nin de hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur, denetim ve takip konusunu iyi yapmamış bu takipsizlik sonucunda çıkan karar bizim büyük eksikliğimizdir ama her şey bitmiş anlamına gelmemiştir.

Buldan, evrak takibinin yapılmadığını, hukuk komisyonun yaptığı eksikliği parti olarak telafi etmeleri gerektiğini söyledi ve "Yoksa ailelerin bu acıyla yaşamasına hiçbirimizin gönlü razı olmaz. Bu acı hepimizin ortak acısıdır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı, Roboski'nin kaza değil, bir katliam olduğunu savundu ve konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Roboski, devletin hükümetin bile, isteye halkının üzerine bombalar yağdırdığı açıkça işlediği bir katliamdır. Bu dağlar burada yaşayan insanlar, bir hafızadır, kürde karşı işlenen insanlık suçlarının, hukuksuzlukların hafızasıdır, bu coğrafyada buna benzer katliamlar yaşandı Maraş, Dersim, Zilan Katliamı, Roboski'den farklı değil. Sur, Cizre, bu katliamdan farklı değil ama bizi en çok öldüren şey kürde karşı yapılan hukuksuzluktur, kürt düşmanlığı zihniyeti ve politikasıdır. Bizi en çok inciten acıtan öldüren bu kürt düşmanlığıdır."





Roboski benzeri bir olayın dünyanın başka bir yerinde yaşanmış olması halinde, 'yetkililerin onuruyla istifa edeceğini' söyleyen Buldan, Roboski'nin sorumlularının korunup, kollandığını, yargı önüne çıkarılmayıp herhangi bir ceza almadığını ifade etti.

"28 Aralık 2011 tarihinde Milli güvenlik kararıyla bu katliamın gerçekleştiği, bu ülkenin savaş uçaklarıyla insanların katledildiği bilinmesine rağmen, o dönemin sorumluları bilinmesine rağmen yargılanmayıp elbette kürt düşmanlığı ve bir halka yapılan düşmanlığın göstergesidir" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş için verdiği karara da değinen Buldan, kararın Roboski dosyasını çok yakından ilgilendirdiğini savundu

"Türkiye'de yaşanan bütün usulsüzlüklerin, haksızlıkların tamamını kapsayan önemli bir karardır Demirtaş kararı. Bu karar doğrultusunda kürt halkına yapılan bütün haksızlıklar ve hukuksuzlukların bir şekilde telafi edilmesi elbette ki mümkündür. Siyasi iradeye açık çağrı yapmak isteriz, bu sayfayı yeniden açmak zorundayız, bu olay Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalamayacak dediniz ama hala karanlıkta. Bunu ortaya çıkarmak gereğini yapmak, sorumluları bildiğiniz için, onları cezalandırmak sizlere yeni bir sayfa açar.

Katliamın yapıldığı günün ertesinde gazeteler 'Devlet halkını bombaladı' dedi, o dönem başbakan olan Erdoğan suçu inkar etmek için 'Devlet halkını bombalamaz' diye karşılık verdi. Emri verenler belli, bombaları atanlar belli ve planlıydı, ama buna rağmen ikiyüzlülük ve riyakarlıkla bu açıklamayı yaptılar. Bu olay karanlık dehlizlerde kalmayacak demişti ama Roboski hala Ankaranın dehlizlerinde asılı olarak kalmaya devam ediyor."

AİHM sürecine kadar Roboski Davası nasıl gelişti?

Hukuki süreç, saldırıdan on gün sonra, 8 Ocak 2012'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'gizlilik kararı' verdiği soruşturmayla başladı.

Mart ayında Meclis İnsan Hakları Komisyonu saldırı ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırladı ve olayın 'kasten yapıldığına dair' bir delil elde edilmediğini açıkladı.

Bir yıl sonra, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı" soruşturma dosyası hakkında görevsizlik kararı verip dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderdi.

Genelkurmay Askeri Savcılığı da 7 Ocak 2014 tarihinde dosyada şüpheli olarak adı geçen Tümgeneral İlhan Bölük, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Albay Aygün Eker, Tuğgeneral Halil Erkek ve Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verdi.

Roboski ailelerinin bu karara karşı yaptığı itiraz reddedildi.





2014 Temmuz ayında, 1108 gibi rekor sayıda avukatla dava Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. 53 başvurucudan üçünün eksik vekalet belgesi belirtilen sürede tamamlanmadığı için AYM 24 Şubat 2016'da başvuruyu reddetti.

Bu karardan sonra 281 başvurucu ile Roboski davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındı. AİHM, dosyayı 'iç hukuk yolları tüketilmediği için' kabul edilemez buldu ve 2012 yılında başlayan hukuki yollar 17 Mayıs 2019 tarihinde AİHM'in verdiği karar ile tükendi.

Davanın yeniden açılabilmesi için yeni delillere ihtiyaç var. Roboski ailelerinin avukatları, 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimin ardından, 27 Temmuz 2016 tarihinde o dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak'ın açıklamalarını delil olarak sundular.

Albayrak, katıldığı bir televizyon programında Roboski olayında Fethullah Gülen yapılanmasının izleri olduğunu söylemiş "Uludere konusunun tekrar inceleneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Roboskili aileler, AİHM kararının ardından, geçen yıl Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuru yaparak, yeni delil ile soruşturmanın yeniden açılmasını talep ettiler. "Yetkisizlik" kararı veren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uludere'ye gönderdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Ferhat Encü, davanın kısa bir süre sonra açılmasını umduklarını söyledi. Encü, yeni davanın dışında davayı Birleşmiş Milletler'e götüreceklerini de ekledi.

"Şu an hem yeni dava hem de BM süreci için hazırlıklarımız devam ediyor. Davadan bir sonuç alma ihtimalimiz çok düşük de olsa, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Küçücük bir kıvılcım dahi olsa, davamızın peşini bırakmayacağız, " dedi.

Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur
Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur
Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Roboski, Buldan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Trump'ı destekleyen gazete Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı         
14:15
"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti         
14:11
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar         
13:02
Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın         
12:54
Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi         
12:44
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira         
08:11
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei