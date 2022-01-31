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Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi

31.01.2022 15:22
Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın partisinin il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın partisinin il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.

Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.

Görüntülerde, Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı kaydedildi.

Dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Aralık 2021'de görülen duruşma sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan, Cumhuriyet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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