Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hdp Eş Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hdp Eş Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

03.07.2022 18:02
Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hdp Eş Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP’nin 5. Büyük Kongresi’nde yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede; Parti Meclisi ile Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu’nun yeni üyeleri de belirlendi. MYK ve komisyonlarda görev yapan 11 isim, yeni üyeler arasında yer almadı.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 5. Büyük Kongresi'nde yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede; Parti Meclisi ile Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun yeni üyeleri de belirlendi. MYK ve komisyonlarda görev yapan 11 isim, yeni üyeler arasında yer almadı.

HDP'nin 5. Büyük Kongresi, Ankara Arena'da bugün yapıldı. Bin 50 delegeden 860'ının oy kullandığı seçimde 797 oy alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kongrede, iki yıl görev yapacak Parti Meclisi ile Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun üyeleri de belirlendi.

Parti Meclisi'ne şu isimler seçildi:

Abdullah Zeydan, Ahmet Saymadi, Aleddin Erdoğan, Ali Kenanoğlu, Ali Özkan, Alişan Şahin, Aydın Çetinkaya, Aylin Onursev, Ayşe Elif Ela Hasanoğlu, Berkat Kar, Besriye Tekgür, Bülent Uyguner, Cemalettin Yüksel, Cengiz Topbaşlı, Cihan Aydın, Çiçek Arıç, Dersim Dağ, Doğan Erbaş, Ebru Günay, Elif Bulut, Emine İnan, Emirali Türkmen, Eylem Arzu Kayaoğlu, Fatma Çelik, Feleknas Uca, Feray Mertoğlu, Fırat Keser, Fikret Melih Çolakoğulları, Gülistan Ataş, Gültekin Koçdemir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hacay Yılmaz, Hacer Elçin, Hacı Bayram Kızartıcı, Hakkı Saruhan Oluç, Halime Bayram, Hanım Binici, Hasret Alp, Hatice Akdağ, Hatice Betül Çelebi, Hişyar Özsoy, Hividar Özdemir, Işık Arcan, İbrahim Sungur, İdil Uğurlu, Kemal Bülbül, Latife Demirci Kahya, Leman Kiraz, Leyla Atsak, Livan Orman, Mahfuz Güleryüz, Mediha Azra Güllüpınar, Mehmet Raci Bilici, Mehmet Rüştü Tiryaki, Mehmet Saltoğlu, Mehtap Sert, Menekşe Kızıldere, Metin Uğurtepe, Muhammed Ayten, Murat Çepni, Musa Piroğlu, Mustafa Güler, Naci Sönmez, Nazım Karakurt, Nazile Tursun, Nuray Özdoğan, Nuray Türkmen, Oya Ersoy, Ömer Öcalan, Özcan Ay, Özcan Teker, Özgül Saki, Özgür Zeydanoğlu, Özlem Gündüz, Perihan Ağaoğlu, Pero Dundar, Rıdvan Turan, Sait Taycı, Samet Mengüç, Sedat Şenoğlu, Semiha Şahin, Serhat Eren, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Servin Karakoç, Seval Çadırcı, Sevda Çelik Özbingöl, Sevgi Kişin Sazan, Sidar Karaçelik, Songül Tunçdemir, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Şerife Yıldırım, Tayip Temel, Tevfik Kaçar, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Turgut Öker, Turkut Çatar, Zeki Koç, Zeynep Nilgün Salmaner.

Parti Meclisi'nde yer alan yedek isimler ise şöyle:

Adem Demirağaç, Ahmet Yıldız, Alican Çakır, Aylin Hacaloğlu, Bahattin Karaman, Bedriye Irmak, Bedriye Yorgun, Beybün Aslan, Bülent Aşa, Dalha Kaya, Emin Ay, Engin Güleser, Erhan Basut, Erkan Mete, Erol Tunç, Ferit Aktepe, Haydar Üstündağ, Hüseyin Gencer Uçar, İsmail Anci, Kendal Soysal, Leyla Aygün, Lezgin Bingöl, Mahmut Çavlı, Mehmed Ali Yavuz, Mehmet Sabri Gül, Metin Özbadem, Murat Kalmaz, Musa Alkan, Musa Aydın, Mustafa Çampınarı, Necati Pirinççioğlu, Ömer Filitoğlu, Ramazan Doğru, Reşat Aşan, Rohat Gövercin, Sariye İnci, Serkan Baysak, Seydoş Daniş, Seyitbattal Taşdemir, Sinan Kaya, Şerif Bora, Şerif Durmaz, Tarık Zafer Yazıgan, Turhan Yıldırım, Ünal Yusufoğlu, Vedat Yıldız, Veli Aydoğan, Veysi Eski, Yakup Çelik, Yunus Parım.

MERKEZİ DİSİPLİN KURULU

Partinin yeni dönem Merkezi Disiplin Kurulu'nda ise Adalet Aydın Sözkesen, Gülistan Koç, Gülseren Pusatlıoğlu Kaçaroğlu, Gülseren Tural, Hüseyin Gözen, Mehmet Karayılan, Mehmet Öner, Ahmet Eken ve Ömer Aşkara yer aldı.

Uzlaşma Kurulu ise Deniz Yıldırım, Diba Keskin, Mustafa Yıldız, Necdet İpekyüz, Nusret Doğruak, Yıldız Bahçeci, Yüksel Akgün'den oluştu.

HDP'nin MYK'sında ve komisyonlarında görev alan 11 isim, yeni üyeler arasında yer almadı. Bu isimler şöyle: Alican Önlü, Alp Altınörs, Ayşe Acar Başaran, Celalettin Can, Emin Orhan, Garo Paylan, Hüseyin Taka, Ömer Önen, Ümit Dede, Gülsüm Ağaoğlu, Halide Türkoğlu.

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hdp Eş Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika

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