Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti

02.04.2021 11:16
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kuruculuğunu yaptığı Rotahane'nin yeni durağı Tuzla oldu.

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kuruculuğunu yaptığı Rotahane'nin yeni durağı Tuzla oldu. Rotahane ekibi Tuzla ziyareti sırasında, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı da ziyaret ederek yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kuruculuğunu yaptığı Rotahane'nin yeni durağı Tuzla oldu. Rotahane'nin Tuzla'yı ziyareti programına Pervin Ersoy ile birlikte Tuzla programına öncülük eden Aslı Hünel, iş kadınları, sanatçılar, gazeteciler katıldı. Rotahane ekibinin Tuzla ziyareti sırasında, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rotahane ekibine, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu eşlik etti. Ziyaret sırasında Rotahane ekibi, Gönül Elleri Çarşısı'nın yaptığı yardım çalışmaları hakkında bilgi alarak yeni açılacak mağazayı gezdi. Gönül Elleri Çarşısı'nda özel çocukların kese kağıdı yaptığı grup çalışmasını inceleyen ekip, keyifli anlar yaşadılar.

"Ne kadar çok yüreğe dokunuyorsunuz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Bugün Tuzla'da çok güzel bir yere geldik. Tuzla'ya defalarca kez gelmiştim ama Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etme imkanım hiç olmamıştı. Bugün gelip gördüm ki; büyük emek, büyük katkı ve yaptıkları işin ucunda desteklerini verdikleri insanlar, dokundukları insanlar, çok önemli. Sağ olsun Sevgili Belediye Başkanımızın eşinden, Fatma Hanım'dan dinledim yapılanları. Ne kadar güzel işler yapıyorlar. Ne kadar çok yüreğe dokunuyorsunuz. Hem çocuklar ile ilgili, hem yaşlılar ile ilgili hem de engelliler ile ilgili. Bu yüzden sizin nezdinizde çok tebrik etmek ve başarılar dilemek istiyorum. Gönül Elleri Çarşısı'na da yolunuz düşerse, mutlaka buradan alışveriş yapın. Çünkü burada çok büyük bir el emeği göz nuru var. Kadınlarımız burada çalışıyorlar, kadın istihdamının önemini bir kez daha vurguluyorlar burada. Sizin verdiğiniz paralar çok iyi yerlere gidiyor. Daha doğrusu buradan yaptığınız alışverişler. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

"Gönül Elleri Çarşısı halka halka büyüyerek gönüllere dokunmaya çalışıyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, "Ben öncelikle Pervin Hanım'a ve çok değerli arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten verdikleri destek bizim için çok önemli. Biz, gönüllü olarak burada halka dokunmaya, kadınlarımıza, çocuklarımıza dokunmaya çalışan insanlarız. Onlar bize destek veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Böylece bir kadın dayanışması, bir birliktelik ortaya çıkıyor. Bu birliktelik, halkımızın faydasına neden oluyor. Bu destekleri biz çok önemsiyoruz. Gönül Elleri Çarşısı, böylece halka halka büyüyerek bütün gönüllere dokunmaya çalışıyor" dedi.

"Bütün güçlü kadınları yanımızda olmaya davet ediyoruz"

Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu," Ben de bugünkü ziyaretlerinden dolayı Pervin Hanım'a, Rotahane grubuna ve Aslı Hünel'e çok teşekkür ediyorum. Bizim bir mottomuz vardı. 'Gönlü, iyilikten ve güzellikten geçen herkes bir gün burada buluşuyor' Bugün de çok sevgili Pervin Hanım ile burada buluştuk. Onların desteği, bizim için çok önemli. Çünkü burası kadın gücü ile ayakta duran bir yer. Biz de o kadın gücüne en baştan beri inandık. O güç ile beraber gidiyoruz. O yüzden bütün güçlü kadınları yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Kadının olduğu her yer çok daha güzel oluyor"

Sanatçı Aslı Hünel,"Sevgili Pervin Ersoy Hanımefendi, Fatma Hanım ve Tuğba Hanım o kadar değerli cümleler kurdular ki onun üzerine söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece sanatçılardan da daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Gelin, buraları ziyaret edin sizler daha çok kitlelere, bizler daha çok kitlelere ulaşma imkanına sahibiz. Lütfen gelin böyle güzel ve özel yerleri el birliği ile duyuralım. Kadının olduğu her yer, kadının değdiği her yer çok daha güzel bir yer oluyor" dedi. - İSTANBUL

Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Aslı Hünel, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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