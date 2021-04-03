Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti

03.04.2021 02:05

Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kuruculuğunu yaptığı Rotahane'nin yeni durağı Tuzla oldu.

Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kuruculuğunu yaptığı Rotahane'nin yeni durağı Tuzla oldu. Rotahane ekibi Tuzla ziyareti sırasında, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı da ziyaret ederek yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kuruculuğunu yaptığı Rotahane'nin yeni durağı Tuzla oldu. Rotahane'nin Tuzla'yı ziyareti programına Pervin Ersoy ile birlikte Tuzla programına öncülük eden Aslı Hünel, iş kadınları, sanatçılar, gazeteciler katıldı. Rotahane ekibinin Tuzla ziyareti sırasında, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rotahane ekibine, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu eşlik etti. Ziyaret sırasında Rotahane ekibi, Gönül Elleri Çarşısı'nın yaptığı yardım çalışmaları hakkında bilgi alarak yeni açılacak mağazayı gezdi. Gönül Elleri Çarşısı'nda özel çocukların kese kağıdı yaptığı grup çalışmasını inceleyen ekip, keyifli anlar yaşadılar.

"Ne kadar çok yüreğe dokunuyorsunuz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Bugün Tuzla'da çok güzel bir yere geldik. Tuzla'ya defalarca kez gelmiştim ama Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etme imkanım hiç olmamıştı. Bugün gelip gördüm ki; büyük emek, büyük katkı ve yaptıkları işin ucunda desteklerini verdikleri insanlar, dokundukları insanlar, çok önemli. Sağ olsun Sevgili Belediye Başkanımızın eşinden, Fatma Hanım'dan dinledim yapılanları. Ne kadar güzel işler yapıyorlar. Ne kadar çok yüreğe dokunuyorsunuz. Hem çocuklar ile ilgili, hem yaşlılar ile ilgili hem de engelliler ile ilgili. Bu yüzden sizin nezdinizde çok tebrik etmek ve başarılar dilemek istiyorum. Gönül Elleri Çarşısı'na da yolunuz düşerse, mutlaka buradan alışveriş yapın. Çünkü burada çok büyük bir el emeği göz nuru var. Kadınlarımız burada çalışıyorlar, kadın istihdamının önemini bir kez daha vurguluyorlar burada. Sizin verdiğiniz paralar çok iyi yerlere gidiyor. Daha doğrusu buradan yaptığınız alışverişler. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

"Gönül Elleri Çarşısı halka halka büyüyerek gönüllere dokunmaya çalışıyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, "Ben öncelikle Pervin Hanım'a ve çok değerli arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten verdikleri destek bizim için çok önemli. Biz, gönüllü olarak burada halka dokunmaya, kadınlarımıza, çocuklarımıza dokunmaya çalışan insanlarız. Onlar bize destek veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Böylece bir kadın dayanışması, bir birliktelik ortaya çıkıyor. Bu birliktelik, halkımızın faydasına neden oluyor. Bu destekleri biz çok önemsiyoruz. Gönül Elleri Çarşısı, böylece halka halka büyüyerek bütün gönüllere dokunmaya çalışıyor" dedi.

"bütün güçlü kadınları yanımızda olmaya davet ediyoruz"

Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu, "Ben de bugünkü ziyaretlerinden dolayı Pervin Hanım'a, Rotahane grubuna ve Aslı Hünel'e çok teşekkür ediyorum. Bizim bir mottomuz vardı. 'Gönlü, iyilikten ve güzellikten geçen herkes bir gün burada buluşuyor' Bugün de çok sevgili Pervin Hanım ile burada buluştuk. Onların desteği, bizim için çok önemli. Çünkü burası kadın gücü ile ayakta duran bir yer. Biz de o kadın gücüne en baştan beri inandık. O güç ile beraber gidiyoruz. O yüzden bütün güçlü kadınları yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Kadının olduğu her yer çok daha güzel oluyor"

Sanatçı Aslı Hünel, "Sevgili Pervin Ersoy Hanımefendi, Fatma Hanım ve Tuğba Hanım o kadar değerli cümleler kurdular ki onun üzerine söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece sanatçılardan da daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Gelin, buraları ziyaret edin sizler daha çok kitlelere, bizler daha çok kitlelere ulaşma imkanına sahibiz. Lütfen gelin böyle güzel ve özel yerleri el birliği ile duyuralım. Kadının olduğu her yer, kadının değdiği her yer çok daha güzel bir yer oluyor" dedi.

Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti
Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Türkiye, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 02:50:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pervin Ersoy Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei