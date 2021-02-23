Pervin öğretmen köyleri dolaşarak yaptığı yardımlarla öğrencilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Pervin öğretmen köyleri dolaşarak yaptığı yardımlarla öğrencilerin yüzünü güldürüyor

23.02.2021 11:23
Pervin öğretmen köyleri dolaşarak yaptığı yardımlarla öğrencilerin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Karaman'da yaptığı işe gönülden bağlanan Pervin öğretmen, 7 yıldır köy köy dolaşarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ulaştırıyor.

Karaman'da yaptığı işe gönülden bağlanan Pervin öğretmen, 7 yıldır köy köy dolaşarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ulaştırıyor.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Mersin Üniversitesinde formasyon eğitimi alan 42 yaşındaki Pervin Çelik, kendini eğitime adadı.

Merkeze bağlı Taşkale köyünde ücretli öğretmenlik yapan Pervin Çelik, görev yaptığı okulda ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere yaptığı yardımın ardından, daha çok öğrenciye ulaşmak için çalışmaya başladı.

Çevre köylerdeki okullara da giden Çelik, imkanları ölçüsünde öğrencilere kitap, kırtasiye ve giyecek yardımında bulunuyor. Arkadaşlarından da destek alan fedakar öğretmen, geleceğin teminatı olan çocuklara yardım etmekten büyük keyif alıyor.

Eğitim neferi Çelik, son olarak ulaştığı Kurtderesi köyündeki yardıma muhtaç öğrencilerin de yüzünü güldürdü.

"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz"

Çelik, AA muhabirine, tek hedefinin köy öğrencilerine ulaşarak onların ihtiyaç duyduklarını temin etmek olduğunu söyledi.

Okulunda yaptığı yardımın çocuklara büyük mutluluk verdiğini gördükten sonra çevre köylere de ulaşma kararı aldığını ve daha çok köye gitmek istediğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. 'Geleceğe yatırım yapmak en büyük yatırımdır' diye düşünüyorum. Çoğu zaman kendi maaşımı kullanmak zorunda kalıyorum ancak bundan da hiç gocunmuyorum. Çünkü yaptığım işten zevk alıyorum. Öğrencilerimizin vatanımıza, ülkemize, milletimize faydalı bireyler olacağına inanıyorum. Geleceğimizin öğrencilerine hizmet etmek, onlara ulaşabilmek, umut olduklarını görebilmek gurur ve mutluluk verici."

İmkanları yeterli olmadığı zamanlarda yakın arkadaşlarından destek aldığının altını çizen Çelik, yaptığı yardımlar nedeniyle çevresinden aldığı takdirin kendisini motive ettiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Üniversitesi, Karaman, Taşkale, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pervin öğretmen köyleri dolaşarak yaptığı yardımlarla öğrencilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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