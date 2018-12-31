PERYÖN 20’nci yaşını kutladı
48 dakika önce
PERYÖN Güney Marmara Şubesi, kuruluşunun 20. yılını, düzenlediği baloda üyeleriyle birlikte coşkuyla kutladı.
PERYÖN
Güney Marmara
Şubesi, kuruluşunun 20. yılını, düzenlediği baloda üyeleriyle birlikte coşkuyla kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:15
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