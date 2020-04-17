PERYÖN'den sağlık çalışanlarına koçluk desteği

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) öncülüğünde gerçekleştirilecek "Sağlık Çalışanları İçin Gönüllü Koçluk Programı" projesi ile sağlık çalışanlarına gönüllü koçluk hizmeti sunulacak.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, dernek, koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yeni bir projenin öncüsü oldu.



Sağlık çalışanlarına iş-yaşam dengesi, stres yönetimi gibi konularda gönüllü koçluk hizmeti sunmayı hedefleyen ve PERYÖN tarafından projelendirilen Sağlık Çalışanları İçin Gönüllü Koçluk Programı, PERYÖN çatısı altında bir araya gelen Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC Türkiye), Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye), The Association for Coaching (AC Türkiye) ve Uzman Koçlar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, STK'lara üye profesyonel koçlar tarafından sağlık çalışanlarına gönüllü koçluk hizmeti sunulacak.

Dernekler bünyesindeki profesyonel koçlardan oluşan gönüllü havuzu ile başvuru yapan sağlık çalışanlarını bir araya getirecek program, onların yaşadığı iş-yaşam dengesi gibi pek çok soruna destek olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, sağlık çalışanlarının yanında olmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle onların yaşadığı stresi biraz daha olsun azaltmak adına bu projeyi geliştirdik. Derneğimizin öncülük ettiği ve ülkemizdeki tüm koçluk derneklerinin de destek sunduğu Sağlık Çalışanları için Gönüllü Koçluk Programı'nı başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerek PERYÖN üyeleri gerekse projeye destek veren koçluk derneklerine üye pek çok profesyonel koç proje için gönüllü oldu.

Gelen başvuruların eşleştirmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalar başlayacak. Amacımız sağlık çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak."