Son Dakika Haberleri: PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, Avrupa'ya açıldı

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, Avrupa'ya açıldı

58 dakika önce

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde Avrupa'da.

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, Avrupa'ya açıldı, System.String[]
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde Avrupa'da.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Ekonomi
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