PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, Avrupa'ya açıldı
58 dakika önce
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde Avrupa'da.
Türkiye
İnsan Yönetimi Derneği İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde Avrupa
'da.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10
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