PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Proje ile ayrımcılık karşıtı, kapsayıcı ve cinsiyet çeşitliliğini önemseyen İK politikalarının geliştirilebilmesi ve yerleştirilebilmesi adına meselenin hem akademik olarak incelenmesi hem de uygulanabilir olması amaçlanmaktadır." dedi.

PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği kurumlarda toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çeşitliliği ve çoğulculuğu önemseyen insan kaynakları süreçleri oluşturularak istihdam konusunda yaşanacak ayrımcılığın önüne geçilmesi amacıyla "İş'te BirlİKte" Projesini başlattı.

AB tarafından desteklenen Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı kapsamında, İstanbul Gedik Üniversitesi ortaklığında "Çalışma Hayatının Çeşitlilik Odaklı Yapılandırılması" amacıyla hayata geçirilen "İş'te BirlİKte" Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek için çalıştıklarını belirterek, gönüllülükle kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Gençlerin ve kadınların iş hayatına katılımı, bilgi üretimi ve paylaşımı üzerinde durduklarını vurgulayan Öztınaz, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada yer aldığına dikkati çeken Öztınaz, şunları kaydetti:

"Temel bir insan hakkı olan çalışma hakkından yararlanmada toplumsal cinsiyet temelinde yaşanan ayrımcılık, bireylerin işe alım sürecinden başlayarak tüm iş hayatı boyunca doğrudan veya dolaylı açık veya örtülü biçimde kendini göstermektedir. Proje ile ayrımcılık karşıtı, kapsayıcı ve cinsiyet çeşitliliğini önemseyen İK politikalarının geliştirilebilmesi ve yerleştirilebilmesi adına meselenin hem akademik olarak incelenmesi hem de uygulanabilir olması amaçlanmaktadır."

"QNB Finansbank'ta yönetim kadrolarında kadınların oranı yüzde 50'e çok yakın"

QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar ise kadınların meslek hayatında yer aldığı alanlara bakıldığında eğitim ve bankacılık sigortacılığın önde geldiğini belirtti.

Bankacılığın kadınların tercih ettiği bir sektör olduğunu ifade eden Akıncılar, şunları kaydetti:

"Krediler, dış ilişkiler, bilişim teknolojileri, iletişim süreçlerinde kadın liderlerin önemli başarılara imza attığına tanıklık ediyoruz. Benim ekibimde kadın oranı yüzde 90. QNB Finansbank'ta yönetim kadrolarında da kadınların oranının yüzde 50'e çok yakın olduğunu görüyoruz. Kadının işi çok daha zor. Kariyer, çocuk ve aile çok ciddi planlama ve koordinasyon gerektiriyor. Kadınların düşünme mekanizmaları detaycı olduğu için araştırmalarda biz çok memnunuz.

Kariyer süreçlerinde işe alımlarda çoğunluğu yeni başlayanlardan alıyoruz."

Akıncılar, annelere koçluk programlarının da bulunduğunu vurgulayarak, "Doğum öncesi, doğum sonrası hazırlık aşaması için koçluk desteği veriyoruz. Birçok şirkette olduğu gibi çalışma saatleri için de kolaylıklar sağlıyoruz." dedi.

"Kız çocuğunun geri planda yetiştirilip sonra lider olması beklenemez"

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş ise 2016 yılında üniversitede kurdukları 2 merkez ile kadın girişimciliği ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını görünür kılmaya başladıklarını belirterek, "Araştırma projeleri, seminer çalışmaları hem kurum içi hem de paydaşlarımız ile yoğun çalıştığımız bir 3 yıl geride kaldı. PERYÖN ile birlikte yürütülecek 'İş'te BirlİKte Projesi' ile kurumlarda kapsayıcı, ayrımcılık karşıtı politikaların yerleşmesi ve uygulamaların üretilmesi akademik anlamda desteklediğimiz bir çalışma olacaktır." diye konuştu.

Kadın liderler ile daha az karşılaşıldığına dikkati çeken Akkuş, "Kız çocuğunun geri planda yetiştirilip sonra lider olması beklenemez." dedi.

Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise AB'nin vakfa önemli bir finansal destek sağlandığını aktararak, "İnsan hakları, çocuk, gençlik, azınlık, engelli hakları, ekoloji ve şehir çalışmaları, göç ve kültürel çalışmalar, sivil toplumu güçlendirme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları alanlarında faaliyet yürüten 29 şehirden 148 kurum vakfımıza bu hibeden yararlanmak için başvurdu." diye konuştu.

Betil, bağımsız seçici kurulun, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Kars'ta yürütülecek 15 projeye toplam 1 milyon 199 bin 617 avro değerinde destek verdiğini anlattı.

Toplantıya katılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise kadına, çocuklara ve dezavantajlı gruplara bakış açısının önemine işaret ederek, Şişli'de yaptıkları bütün projelerde çocuklar, gençler ve kadınların öncelikli olduğunu söyledi.

PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Engin ise proje kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetlerine 30 firma ve 10 kar amacı gütmeyen kurumun İK'dan sorumlu personelleri dahil edilerek interaktif ve uygulamalı eğitim alacaklarını belirtti.

Bu arada toplantıya, GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Borusan İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de katıldı.

Proje hakkında

Bir yıl boyunca sürecek projede işe alım ve sonrası süreci yöneten insan kaynakları yöneticilerinde cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyet temelinde yaşanan ayrımcılığa dair hassasiyet geliştirerek ve farkındalık oluşturarak proje neticesinde somut bir çıktı ortaya çıkarılacak.

Bu somut çıktının kurumların insan kaynakları politikalarına entegre edilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

PERYÖN, belirlenen şehirlerde insan kaynakları yöneticilerine yönelik etkinliklerin ve eğitim programları gerçekleştirilmesine öncülük ederken, İstanbul Gedik Üniversitesi projenin akademik ayağından sorumlu olacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kurulacak proje ekibiyle mesele bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alınacak.

Proje kapsamında PERYÖN ile İstanbul Gedik Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü içerik yönetimiyle İstanbul, Adana, İzmir ve Bursa olmak üzere belirlenen bu dört şehirde yuvarlak masa toplantıları organize edilecek ve toplantılar neticesinde bir rehber hazırlanacak.

Projede bir yıllık çalışmaların sonucunda kamu, basın, sivil toplum, akademi ve özel sektör temsilcilerinden 150 kişinin katılımıyla ayrıca kapanış oturumu gerçekleştirilerek, proje sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca eğitim katılımcıları da kendi deneyimlerini iyi uygulama örneği olarak kamuoyu ile paylaşacak.