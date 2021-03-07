Peryön: OECD ile eşitlenmek için 10 milyon kadın işgücüne katılmalı

Kadın ve erkek arasındaki iş gücüne katılım farkının azalmasının ekonomik iyileşme için hayati önem taşıdığını belirten Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (Peryön) Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 65'e yakınken Türkiye'de bu oran yüzde 31.9. Bu oran Türkiye'de 10 milyon kadının işgücüne katılmasıyla eşitlenebilir" çağrısı yaptı.

Öztınaz, "G20 liderleri, 2025'e kadar iş gücüne katılım farkını yüzde 25 azaltmayı taahhüt etti. Bu gerçekleşirse küresel ekonomi 5,8 trilyon dolar kazanacak. ve bu rakam da pandeminin ekonomik yaralarını sarmada kadının önemini net olarak ortaya koyuyor" dedi.