Peryön/Öztınaz: Oyunlaştırılmış yetenek testine talep arttı

Küresel oyun pazarının 2022'de yaklaşık 200 milyar dolarlık hacme sahip olması beklendiği belirtilirken, Türkiye İnsan Yönetim Derneği (Peryön) Başkanı Berna Öztınaz kurumların oyunlaştırılmış yetenek testlerine olan talebinin giderek arttığını ifade etti.

2019 Küresel Oyun Pazarı Raporuna göre dünya genelinde 2.5 milyardan fazla oyuncu bulunuyor. Pazarın hacmi önceki yıla göre yüzde 9.6 büyüyerek 2019'da 152.1 milyar dolara ulaştı. Sektör hacminin 2022'de 196 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Oyun pazarında birinci sırada 36.9 milyar dolar gelir ile ABD bulunurken, onu sırasıyla Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya izliyor.

Türk geliştiricilerin pazar içindeki payı ise yüzde beş civarında. 774 milyon dolarlık hacim ile dünyanın 18. büyük oyun pazarı olan Türkiye'de 60'a yakın oyun geliştirici şirket bulunuyor, işe alımda oyundan yararlanmak da giderek ilgi çeken bir alternatif olarak görülüyor.

Artık daha çok kurumun geleneksel değerlendirme araçlarından uzaklaşıp, değerlendirme testlerine yöneldiğini anlatan Öztınaz, "Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla oyunlaştırılmış yetenek testleri kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından motivasyon kaybı yaratan ve yorucu olarak algılanırken, oyunlaştırma ise bu süreci daha eğlenceli hale getirdiği gibi işi de kolaylaştırıyor. Şirketlerin son dönemdeki önem verdikleri konuların başında gelen dijital dönüşümü de destekleyen oyunlaştırılmış yetenek testleri, online ve mobil olarak uygulanmakla birlikte istenirse kameralı ya da gözetimli bir ortamda da yapılabiliyor. Biz de kurumların bu konudaki uzman ve sistem taleplerinin giderek arttığını gözlemliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)