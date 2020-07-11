PES 2021 Çıkış Tarihi Ortaya Çıkmış Olabilir - Son Dakika

PES 2021 çıkış tarihi resmi olarak ortaya çıktı. Yıllardir piyasanın zirvesinde yer tutan PES Serisi, yeni sürümü ile gündeme geliyor. Yenilikler ve geliştirmeler ile gelen PES 2021'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Gelin Konami'nin yeni futbol simülasyonuna yakından bakalım.

PES 2021 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Konami tarafından geliştirilen PES 2021'in çıkış tarihi için resmi bir açıklama hala yok. Sosyal medya'da Avustralya merkezli bir web sitesinden geldiği söylenen bilgide, PES 2021'in çıkış tarihi yer alıyor. Söylentilere göre PES 2021, 15 Eylül'de piyasaya giriş yapacak.

Söylentilerin doğruluğu tartışılır. Ancak PES Serisi'nin genellikle sonbahar aylarında piyasaya sürüldüklerini göz önünde bulundurursak, PES 2021'in bu tarihte veya ona yakın bir tarihte tanıtılması muhtemel. Yine de Konami'den resmi bir açıklama beklemek daha doğru olacaktır. Bakalım Konami, PES 2021 ile ilgili ne gibi bir açıklama yapacak.