PES 2022 demo sürümü yayınlandı! PES 2022 demo nasıl oynanır? PES 2022 oynanış videousu!

Japonya merkezli oyun firması Konami, geçtiğimiz yıl sürpriz bir açıklama gerçekleştirerek yeni bir PES 2021 oyununun piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı. Bunun yerine PES 2022 için çalışacaklarını ve ortaya güzel bir oyun sunmak istediklerini dile getirmişlerdi.Yeni Unreal Engine 4 oyun motoruna geçiş ile birlikte oyuncuların yüz ifadeleri, mekanikleri, animasyonları oyuncu tipleri, top sürüş teknikleri ve oyun içi yapı yenilenmiş bir şekilde oyunseverlerle buluşacak.

Demo sürüm yalnızca Manchester United, Bayern Münih, Juventus ve Barcelona takımlarını içeriyor. Konami, ilerleyen zamanlarda oyun hakkında daha fazla detay sunacak.

Konami'nin yeni oyun için 2 yıldır geliştirme sürecinde olduğu düşünüldüğünde beklentiler oldukça artmış durumda. PES 2022 hakkında haberlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla beraber, Konami sessiz sedasız PES 2022'nin demo sürümünü yayınladı.

PES 2022, "New Football Game Online Performance Test" adıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için erişime açıldı.

Konami'nin PES 2022 demosunu açıklamanın ardından futbol video oyunu sevenleri PES 2022 demosu nasıl oynanır? sorularını yöneltmeye başladılar. Biz de, sizler için PES 2022 demosunu nasıl oynayacağınızı inceledik...

PES 2022 DEMO NASIL OYNANIR?

Konami'nin yaklaşık iki yıldır PES 2022 için geliştirme sürecinde olduğu biliniyor. Bu yıl farklı bir oyun motoru kullanan yayıncı şirket, yaygın olarak kullanılan Unreal Engine motoruna geçiş yaptı. Teknik açıdan ilk kez beta süreci ile yayınlanan görüntülere göre oyunda köklü değişiklikler gerçekleşmiş. Bunlardan ilk dikkat çeken detaylar şu şekilde: farklı bir menü tasarımı, maç ekranında yeni animasyonlar ve sunumlar.

PES 2022'nin nasıl oynanacağını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız içeriği inceleyebilirsiniz...

PES oyuncu için, Konami'nin sistemsel bir değişikliğe gitmediğini belirtmeliyiz. Test sürecinde şu anlık sadece dört takım bulunuyor. Bu takımlar ise; Manchester United, Bayern Münih, Juventus ve Barcelona. PES 2021'de olduğu gibi yeni oyunda da birçok taktik bulunuyor. Ancak, bunlar tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bunun yanaında oyunda oldukça vakit geçirmeli, yeteneklerinizi geliştirmek için saatlerinizi vermeniz gerekebilir.

FIFA 2022'de iyi bir oyuncu alabilmek için kullanacağınız temel detaylar şunlardır:

Oyuncularınızın güçlerine dikkat edin

Gerekli olduğu yerlerde koşun

Çalım atmaktan korkmayın

Ara pası kullanın

PES 2022 DEMO AÇIKLAMASI

New Football Game Online Performance Test'in (Yeni Futbol Oyunu Online Performans Testi) ana amacı, sunucularımızın stabilitesi ile bağlantı kalitesinin yanı sıra eşleştirme sistemimizin performansını değerlendirmektir.

Tüm oynanış unsurlarında (kontroller/denge vb.)ve tüm görsellerde çalışmaların hâlâ devam ettiğini lütfen unutmayın. Her şey değişikliğe tabidir ve bu unsurların pek çoğu önümüzdeki süreçte geliştirilecektir. Pes 2022 demosuna PES 2021 sahipleri oyun içerisinden ulaşabilir.

UNREAL ENGINE MOTORU NEDİR?

Unreal Engine, Epic Games tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir oyun motorudur. Epic Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada çok oynanan oyunlardan olan Fortnite'ın da oyun motoru olan Unreal Engine, Rocket League'de de kullanılır. Sadece bu kadarla kısıtlı olmadığını da belirtmek gerekir. Çok oyunculu sistemler için geliştirilen oyun motoru oyuncularla birlikte gelişmeye devam etmektedir

PES 2022 OYNANIŞ VİDEOSU

Video: Everyeye.it