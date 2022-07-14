Pes artık! Kovalamaca sonucu yakalanan sarhoş sürücüden muhabire olay cevap - Son Dakika
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Pes artık! Kovalamaca sonucu yakalanan sarhoş sürücüden muhabire olay cevap

14.07.2022 14:40
Pes artık! Kovalamaca sonucu yakalanan sarhoş sürücüden muhabire olay cevap

Tekirdağ'da polisin uzun süren kovalamacası sonrası yakaladığı alkollü sürücü, muhabirin, "Neden kaçtın?" sorusuna, "Ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım" yanıtını verdi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, devriyeye çıkan polis otosundan yapılan "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin aracın peşine düşmesi üzerine kovalamaca yaşandı. Israrlı takibini sürdüren polis ekipleri kaçan otomobili Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 23'üncü Sokak mevkiinde yakaladı.

Muhabire, alkollü sürücüden pes dedirten cevap: 'Ehliyetim yoktu'

"EHLİYETİM YOKTU"

Olay yerine gelen trafik polisi yaptığı alkol kontrolünde sürücü G.Ç.'nin 0.80 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Alkollü sürücüden 'Neden kaçtın?' sorusuna pes dedirten cevap: Ehliyetim yoktu

Öte yandan, olay yerinde görüntü alan muhabir, "Neden kaçtınız" diye sorduğu sürücü G.Ç.'den, "Ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım" cevabı aldı.

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Polisten kaçan alkollü sürücüden pes dedirten cevap: 'Ehliyetim yoktu' Polisten kaçan alkollü sürücüden pes dedirten cevap: 'Ehliyetim yoktu' Son dakika haber | Cam kırıkları anız yangınına neden oldu Son dakika haber | Cam kırıkları anız yangınına neden oldu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pes artık! Kovalamaca sonucu yakalanan sarhoş sürücüden muhabire olay cevap - Son Dakika

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