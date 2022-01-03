Pes dedirten bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Pes dedirten bisiklet hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te bir apartmana giren hırsızın 2 bin lira değerindeki bisikleti soğukkanlılıkla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın bisikleti çalmadan önce bir süre incelemesi dikkat çekerken hırsızdaki rahatlık pes dedirtti.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Apartmanın ara koridoruna bırakılan 2 bin lira değerindeki bisikletin çalınma anlarını, güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Apartmanın üst katlarına çıkan hırsızın çalacağı bisikleti çalmadan önce incelediği anlar görüntülere yansıdı. Hırsızdaki rahatlık pes dedirtirken bir süre etrafı kontrol eden hırsızın etrafta kimsenin olmadığı anlayınca bisikleti asansöre koyarak aşağıya indirdiği görüntülerde görülüyor.

Hırsız çaldığı bisikletle kaçtı

Bisikleti apartmandan çıkaracağı esnada bir apartman sakiniyle karşılan hırsızın soğukkanlılıkla yoluna devam etmesi dikkat çekti. Bisikleti apartmanın dışına çıkaran hırsızın çaldığı bisikletle olay yerinden kaçması kameraya yansıdı.