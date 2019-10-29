Son Dakika Haberleri: Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı

Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı

24 dakika önce

Pes dedirten görüntü.

Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı, System.String[]

Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen çikolata hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Elektrik Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi.

Kameraya yansıyan görüntülerde iş yeri önünde geçen 4 kadından biri, kapı önünde durup elini uzatarak herkesinin gözü önünde çikolata çaldı. İş yeri çalışanı bir anda neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içerisinde olan olayda iş yeri çalışanı hamle yapsa da başarılı olamadı. Çikolatayı alan ve rahat tavırlarla herkesi şok eden kadınlar daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:44 Kaynak: İHA
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