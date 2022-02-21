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"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı - Son Dakika

"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

21.02.2022 09:38

"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı Bursa'da bir kadın ayakkabı mağazasından çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü.

"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

BURSA - Bursa'da bir kadın ayakkabı mağazasından çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen anne önce ayakkabıyı denedi. Daha sonra uygun zaman bekleyen anne ayakkabıları bebek arasındaki bebeğinin altına saklayarak çaldı. Bu anlar izleyenleri "pes" dedirtirken bu anlar ise kameralar saniye saniye kaydetti.

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Pes' dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı - Son Dakika
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