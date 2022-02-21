"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı - Son Dakika

"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

BURSA - Bursa'da bir kadın ayakkabı mağazasından çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen anne önce ayakkabıyı denedi. Daha sonra uygun zaman bekleyen anne ayakkabıları bebek arasındaki bebeğinin altına saklayarak çaldı. Bu anlar izleyenleri "pes" dedirtirken bu anlar ise kameralar saniye saniye kaydetti.