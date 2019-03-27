Son Dakika Haberleri: Pes Dedirten Hırsızlık...6 Saniyede Bahçe Kapısını Yerinden Söküp Böyle Çaldılar

Pes Dedirten Hırsızlık...6 Saniyede Bahçe Kapısını Yerinden Söküp Böyle Çaldılar

2 saat önce

Pes dedirten hırsızlık...6 saniyede bahçe kapısını yerinden söküp böyle çaldılar Yaşları küçük iki hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti 6 saniyede bahçe kapısını çaldılarESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın...

Pes dedirten hırsızlık...6 saniyede bahçe kapısını yerinden söküp böyle çaldılar
Yaşları küçük iki hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti
6 saniyede bahçe kapısını çaldılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.
Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motorlu iki şahıs bir sokak üzerinde seyir halinde etrafı kolaçan ettikten bir süre sonra duruyor. Yaşlarının küçük olduğu görülen şahıslardan birisi motordan inerek bir apartmanın önüne geliyor. Burada bulunan bahçe kapısını açan şahıs, 6 saniye gibi bir sürede giriş kapısını yerinden çıkararak motorun arkasına koyuyor. Güpegündüz yaşanan ve şahısların rahatlıklarının 'yok artık' dedirttiği olayda zanlılar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.
Mahalle halkı durumdan şikayetçi
Bir süre sonra apartmana girmek isteyen ev sahibi, demir kapının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine de baktı. Polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de birçok bahçe kapısı ve metal eşyaların aynı yöntemle çalındığını ve durumdan artık rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Polis, Eskişehir, 3. Sayfa
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