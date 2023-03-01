Pes dedirten hırsızlık: Önce namaz kıldı sonra takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı - Son Dakika
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Pes dedirten hırsızlık: Önce namaz kıldı sonra takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı

01.03.2023 13:01

Pes dedirten hırsızlık: Önce namaz kıldı sonra takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı İstanbul Fatih'te bir şüpheli, camiye kadar takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı.

Pes dedirten hırsızlık: Önce namaz kıldı sonra takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir şüpheli, camiye kadar takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı. Fark edilmemek için namaz kılan şüphelinin hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Şubat günü Fatih Atikali Mahallesi'nde bulunan bir camide yatsı namazı sırasında meydana geldi. İddialara göre, namaz kılmak için camiye gelen adam kapı girişinde bulunan dolaba ayakkabılarını bıraktı. Namazın ardından ayakkabısını bıraktığı yerde bulamadı. Cami görevlilerinden yardım isteyen adam güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen adam kendisini takip eden bir şüphelinin ayakkabılarını çaldığını gördü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adam camiye girerken şüpheli kişi peşinden geliyor. Kendi ayakkabılarını poşete koyan şüpheli dolabın yanına gidiyor. Aradığı ayakkabıyı dolabın çekmecelerinde bulamayan şüpheli fark edilmemek için namaza duruyor. Namazdan sonra tekrar ayakkabı dolabına yöneliyor. İstediği ayakkabıyı bulan şüpheli, yanında getirdiği poşetin içine koyarak oradan ayrılıyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pes dedirten hırsızlık: Önce namaz kıldı sonra takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pes dedirten hırsızlık: Önce namaz kıldı sonra takip ettiği adamın ayakkabısını çaldı - Son Dakika
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