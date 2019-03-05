Son Dakika Haberleri: Pes Dedirten Hırsızlık: Suçüstü Yakalandılar

Pes Dedirten Hırsızlık: Suçüstü Yakalandılar

26 dakika önce

Malatya'da tren raylarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Pes Dedirten Hırsızlık: Suçüstü Yakalandılar, System.String[]
Malatya'da tren raylarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Rayları çalarak demiryolunda kazalara da davetiye çıkaran şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde TCDD Tren Garı yakının devriye gezen jandarma ekipleri tren raylarının kenarında 3 erkek şahsın demir rayları kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı. Kamyonette yapılan incelemede 3 adet 5 metre uzunluğunda demir ray bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler Ö.Y.B, O.E ve K.T. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olaydan demiryolu yetkilileri de bilgilendirilirken, sorguları tamamlanan 3 şüpheli daha sonra mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek

Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pes Dedirten Hırsızlık: Suçüstü Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]