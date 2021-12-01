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Pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine atıp kaçtı, o anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine atıp kaçtı, o anlar saniye saniye kamerada

01.12.2021 10:08

Beylikdüzü'nde restoranda yemek yiyen bir şahıs, yan masada bulunan gencin düşürdüğü cep telefonunu alarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bir restoranda meydana gelen olayda Kubilay Mücahit Değerli, arkadaşıyla birlikte restoran giderek yemek yedi. Hesabı ödemek için masadan kalkan Değerli, bu sırada farkında olmadan telefonunu yere düşürdü. Yere düşen telefon yan masada oturanların altına doğru kaydı. Bu sırada masada oturan bir şahıs, yere eğilerek aldığı telefonu cebine attı. Zanlı, hiçbir şey olmamış gibi hesabını ödeyerek restorandan ayrıldı.

EŞKALİ TESPİT EDİLDİ

Aracına gidince telefonun olmadığını fark eden Değerli, restoran geri döndü. Görevliler ile birlikte güvenlik kameralarını izleyen genç, telefonun çalındığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkalini tespit ettikleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada

"TELEFONUM ÇALMAYINCA POLİSE ŞİKAYET ETTİK"

Telefonu çalınan Kubilay Mücahit Değerli "Bu gün bankaya gidip para çektik ve yemek için bu restorana geldik. Hesabı ödeyip arabaya geldim. Arabada telefonumun olmadığını fark ettim. Restoran tekrar giderek telefonumun orada olup olmadığını sordum. Bana olmadığını söylediler. Arabayı tekrar kontrol ettim olmadığını görünce de, sonrasında arkadaşıma beni çaldırmasını söyledim, şarjım olmasına rağmen telefon kapalı olunca polise gidip şikayetçi olduk. En kısa sürede mağduriyetimin giderilmesini ümit ediyorum" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Beylikdüzü'nde bir restoranda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın arkadaşıyla oturduğu sırada hesabı ödemek için ayağa kalktığı ve yan masada oturan şahsın yerden telefonu alarak cebine koyduğu görülüyor.

Pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine atıp kaçtı, o anlar saniye saniye kamerada

Cep Telefonu, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine atıp kaçtı, o anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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