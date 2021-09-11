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Pes dedirten korkunç olay: Köpeği ezip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika

Pes dedirten korkunç olay: Köpeği ezip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

11.09.2021 13:57

Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün aracından inip tampon parçasını alarak gitmesi çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tepkiler üzerine yapım şirketi açıklama yaparak çalışanının işine son verdiğini açıkladı.

9 Eylül Perşembe günü Sarıyer Zekeriyaköy'de edinilen bilgiye göre bir yapım şirketi çalışanı, otomobilini park ettiği esnada yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti.

TAMPON PARÇASINI ALIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Köpek bir süre aracın altında sürüklendikten sonra yaralı halde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsü, aracı durdurarak otomobilden indi. Ezdiği köpeğe yardım etmek yerine otomobilin tampon kısmından düşen parçayı yerden alarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün köpeğin üstünden aracıyla geçtikten sonra otomobilinden inerek aracın tampon kısmından düşen parçayı yerden aldığı ve hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan yapım şirketi, "Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazadan haberimiz olduğu andan itibaren, gerekli müdahale ve işlemler başlatılmıştır. Mahallenin köpeği Nero semt sakinlerinin desteği ile bulunmuş, şirketimiz yetkilileri ve mahalle sakinleri kontrolünde hemen tedavi altına alınmıştır. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Nero'nun hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı görülmüş ve yürüyerek veterinerden taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Yapılan açıklamanın devamında ise "Her ne kadar yaşanan olay nedeniyle üzgün olsak da Nero'nun sağlıklı olması en büyük tesellimiz ve mutluluğumuz olmuştur. Bundan sonra da Nero ve arkadaşlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve bakımı için gerekli yardımı ve takibi sağlayacağız. Kazaya sebep olan prodüksiyon çalışanı ile şirketimizin ilişiği kesilmiştir. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar bizim için aynı değer ve önemi taşımaktadır" denildi.

Pes dedirten korkunç olay: Köpeği ezip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Zekeriyaköy, Otomobil, Sarıyer, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pes dedirten korkunç olay: Köpeği ezip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pes dedirten korkunç olay: Köpeği ezip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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