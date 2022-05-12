Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı - Son Dakika
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Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı

12.05.2022 10:57
Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı

Bursa'da kimliği belirsiz kişiler yağmur suyu mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da kimliği belirsiz kişiler yağmur suyu mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde gece saatlerinde yaşandı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından B-122. Sokak'ta yağmur suyu mazgal kapakları çalındı. İhbar üstüne harekete geçen polis ekipleri hırsızlık olayıyla alakalı soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri muhtemel kazanın önüne geçmek için çalınan mazgalların başına taş koyarak önlem alması gözden kaçmadı. - BURSA

YORUMLAR
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Husumetlilerine yaptığı korku filmi gibi: Birine mermi yutturmuş, diğer ikisine gecelik ve etek giydirmiş Husumetlilerine yaptığı korku filmi gibi: Birine mermi yutturmuş, diğer ikisine gecelik ve etek giydirmiş

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı - Son Dakika


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